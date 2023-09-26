المبعوث الأممي لليمن يدين الهجوم على القوات البحرينية بالسعودية.. ويدعو لضبط النفس

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، الهجوم على القوات البحرينية في السعودية، والذي أودى بحياة اثنين من هذه القوات وإصابة عدد آخر بجروح، الاثنين.

وقال مكتب غروندبرغ في بيان، إن المبعوث أعرب عن قلقه إزاء استمرار التوتر العسكري على الحدود اليمنية وعلى عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

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وقال المبعوث الأممي إن أي تصعيد عسكري يمكن أن يجر اليمن مجددا إلى دائرة من العنف ويقوض جهود السلام الجارية، مشيرا إلى أن استمرار القتال "يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن".

وأضاف غروندبرغ: "تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج واستخدام الحوار لحل الخلافات وتخفيف التوترات العسكرية".

وشدد المبعوث على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع.

وك انت قوة الدفاع البحرينية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن قد تعرضت لهجوم أمس أسفر عن مقتل اثنين من أفرادها في جنوب السعودية على الحدود مع الي من.