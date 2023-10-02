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وفاة 7 أشخاص على الأقل في سيول الأمطار الجارفة التي اجتاحت أنحاء واسعة من محافظتي المهرة و شبوة شرقي اليمن 21 يوليو 2021
أرشيفية
اليمن والحوثي

منذ مطلع 2023.. تضرر أكثر من 20 ألف أسرة يمنية نازحة بالظروف المناخية

تقرير أممي: غالبية الأسر المتضررة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين

العربية. نت - أوسان سالم
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تسببت الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار والفيضانات المصاحبة لها بإلحاق الضرر بأكثر من 20 ألف أسرة نازحة في 19 محافظة يمنية منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تقرير حديث، إن "الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات، أدت إلى تضرر ما مجموعه 20,300 أسرة تتألف من 142,100 شخص في 19 محافظة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2023".

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وأضاف، أن غالبية الأسر المتضررة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

وأوضح أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة (RRM) التي يقودها الصندوق وبالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، بادرت على الفور "بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في 19 محافظة متأثرة بشدة لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة".

وأشار الصندوق الأممي إلى أن الآلية قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 28,897 أسرة نازحة تتكون من 202,279 شخصاً، خلال الفترة (يناير - سبتمبر) 2023؛ منهم 70% أو 20,163 أسرة، تعاني من الظروف الجوية القاسية، فيما كانت النسبة الباقية والبالغة 30% من الأسر النازحة جراء استمرار النزاع المسلح.

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