نجاة قائد القوات الخاصة اليمنية من تفجير سيارة مفخخة بزنجبار
السيارة المفخخة فجرتها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي
نجا قائد القوات الخاصة في الجنوب الغربي لليمن، العميد فضل باعش، من تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين شرقي عدن، فيما أصيب خمسة من مرافقيه ظهر اليوم الاثنين.
وبحسب مصادر أمنية، فإن التفجير يحمل بصمات القاعدة، حيث تم تفجير السيارة المفخخة أثناء مرور موكب قائد القوات الخاصة اليمنية.
وتشهد محافظة أبين عملية واسعة ضد القاعدة منذ عدة أشهر تنفذها قوات مشتركة من الحزام الأمني والدعم والإسناد وشرطة محافظة أبين وقوات مكافحة الإرهاب.
وتتركز العمليات ضد القاعدة في مديريتي مودية والمحفد شرقي المحافظة والمحاذية لمحافظتي البيضاء وشبوة.
قبل أيام، أعلن مدير أمن أبين العميد علي الكازمي أبو مشعل، تطهير كامل المناطق المحيطة بوادي الرفض بعد تطهير الوادي الواقع بمديرية مودية من عناصر القاعدة.
وشهد وادي الرفض مقتل قائد الحزام الأمني وعدد من مرافقيه بكمين للقاعدة في العاشر من أغسطس الماضي أثناء قيادته لمعارك تطهير الوادي من عناصر القاعدة.
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