صنعاء.. نجاة قاضٍ يمني رفيع من محاولة اغتيال

أفادت مصادر محلية وطبية بنجاة قاض يمني بارز من محاولة اغتيال، اليوم الجمعة، برصاص مسلحين مجهولين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر إن رئيس المحكمة التجارية الخاضعة للحوثيين بصنعاء القاضي خالد الاثوري نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في أعقاب تعرضه لأربع طلقات على يد مسحلين ملثمين يستقلون دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة.

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وبحسب المصادر، فإن القاضي الاثوري أصيب برجليه ويديه وحالته مستقرة.

وسبق للقاضي الاثوري أن تعرض في فبراير من العام الماضي لاعتداء مسلح من قبل قيادي بارز في جماعة الحوثيين.