مأرب.. قصف صاروخي حوثي يستهدف مخيم نازحين

استهدفت جماعة الحوثي ، مخيماً للنازحين شمال مدينة مارب، شرقي اليمن، بصاروخ من نوع كاتيوشا، بالتزامن مع زيارة مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن انطوني هايوارد والفريق المرافق له إلى المحافظة.

وبحسب مصادر محلية، فإن القصف الصاروخي الحوثي استهدف، مساء الخميس، مخيم الميل للنازحين الذي يضم أكثر من 3 آلاف و600 أسرة نازحة، ولم يخلف أي أضرار بشرية، ولكنه تسبب في أضرار مادية fمنازل وسيارات لنازحين بالمخيم، وأدى إلى إنقطاع كلي للتيار الكهربائي في مخيمات القطاع الشمالي.

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من آثار القصف الحوثي إصرار حوثي على ترويع مخيمات النازحين

ودعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب (حكومية)، في بيان الجمعة، إلى موقف جاد تجاه الاستهداف الحوثي المتكرر لمخيمات النازحين في المحافظة والتي كان آخرها استهداف "مخيم الميل" بقصف صاروخي.

وناشد البيان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وكتلة الحماية وكافة المنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى وقفة جادة تجاه هذه الإنتهاكات الجسيمة المتكررة التي تجرمها القوانين والأعراف الدولية.

ودعت تلك الجهات للقيام بدورهم في حماية النازحين وإدانة تلك الانتهاكات في حق النازحين المشردين، وكذا أسرهم والرفع بها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة من يقف خلف هذه الانتهاكات والعمل على الحد من تكرارها وتعويض الضحايا وتقديم الدعم والمساعدة لهم للتخفيف من الصدمات الناتجة عن مثل هذه الانتهاكات.

في السياق، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إقدام ميليشيا الحوثي، على استهداف مخيم "الميل" للنازحين، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن ، "تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستهتارا بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام" .

وأوضح أن هذا الهجوم الإرهابي جاء نتيجة مباشرة للصمت الدولي وعدم وجود أي موقف من استهداف ميليشيا الحوثي مخيمات (المنين القبلي، ال مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان) للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي لليمن مطلع سبتمبر المنصرم.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، وإتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الانسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة، ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ووثقت تقارير حقوقية و2263 عملية استهداف وقصف بالصواريخ والمدفعية والطيران المسير شنها الحوثيون على محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى 30 فبراير 2022، أدت إلى مقتل 788مدنيا وإصابة ألف و528 آخرين.