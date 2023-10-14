لسبب صادم.. شاب يمني يقتل والدته وشقيقته ويصيب والده

في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، أقدم شاب يمني على قتل والدته وشقيقته وإصابة والده، في واقعة هي الأحدث في جرائم العنف الأسري التي تشهدها محافظة إب، وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.





وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى مراد حمود محمد الحوشبي أقدم، أمس الجمعة، على قتل والدته وشقيقته، وأصاب والده بإصابات خطيرة في قرية "ظهرة مليع" بمديرية حبيش شمالي محافظة إب.

وأضافت أن خلافات أسرية بين الجاني ووالده ووالدته، تطورت حد ارتكابه الجريمة المروعة.

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وأشارت المصادر إلى أن والد الجاني بحالة صحية حرجة وتم نقله للعناية المركزة بأحد مشافي مدينة إب.

وتشهد محافظة إب، بين الفينة والأخرى، جرائم عنف أسرية، في ظل انتشار السلاح والفوضى الأمنية التي زادت معها معدلات الجريمة والقتل التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الأخيرة.