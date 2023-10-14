اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جريمة قتل تعبيرية
جريمة قتل تعبيرية

لسبب صادم.. شاب يمني يقتل والدته وشقيقته ويصيب والده

العربية. نت - أوسان سالم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، أقدم شاب يمني على قتل والدته وشقيقته وإصابة والده، في واقعة هي الأحدث في جرائم العنف الأسري التي تشهدها محافظة إب، وسط اليمن، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

8 ملايين طفل حرموا من التعليم.. مسؤول يمني يتهم الحوثيين اليمن اليمن والحوثي 8 ملايين طفل حرموا من التعليم.. مسؤول يمني يتهم الحوثيين



وقالت مصادر محلية، إن شابا يُدعى مراد حمود محمد الحوشبي أقدم، أمس الجمعة، على قتل والدته وشقيقته، وأصاب والده بإصابات خطيرة في قرية "ظهرة مليع" بمديرية حبيش شمالي محافظة إب.

وأضافت أن خلافات أسرية بين الجاني ووالده ووالدته، تطورت حد ارتكابه الجريمة المروعة.

مادة اعلانية

وأشارت المصادر إلى أن والد الجاني بحالة صحية حرجة وتم نقله للعناية المركزة بأحد مشافي مدينة إب.

وتشهد محافظة إب، بين الفينة والأخرى، جرائم عنف أسرية، في ظل انتشار السلاح والفوضى الأمنية التي زادت معها معدلات الجريمة والقتل التي أودت بحياة العشرات خلال السنوات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع زيادة أعداد القتلى.. قطاع غزة يواجه أزمة في توفير المقابر مع زيادة أعداد القتلى.. قطاع غزة يواجه أزمة في توفير المقابر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط