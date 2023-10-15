اليمن.. مصرع قائد الأمن الوقائي للحوثيين بالبيضاء في مواجهات داخلية
خلافات نشبت بين المسلحين المنتمين إلى قبيلة ريام وعناصر من الأمن الوقائي الحوثي داخل معسكر السوادية في البيضاء
لقي القيادي في جماعة الحوثي هادي غانم قصمة، المكنى أبو طارق، والمعين من الجماعة قائداً للأمن الوقائي بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مصرعه خلال مواجهات مسلحة بين عناصر في الجماعة من قبيلة ريام، وأفراد ما يسمى "الأمن الوقائي".
ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، عن مصادر أمنية، قولها إن خلافا نشب بين المسلحين المنتمين إلى قبيلة ريام وعناصر من الأمن الوقائي الحوثي داخل معسكر السوادية في البيضاء، أثناء عملية الإعداد والتجهيزات للعرض العسكري الذي
أقامته الجماعة السبت، وتطور الخلاف إلى الاشتباكات المسلحة بين الجانبين ما أسفر عن مقتل أبو طارق قصمة، بالإضافة لمقتل وجرح آخرين من الجانبين، لم يتسن معرفة عددهم نظرا للتكتم على الحادثة.
وينتمي القيادي الحوثي أبو طارق قصمة إلى محافظة الجوف، ويعد من القيادات الأمنية البارزة في صفوف الحوثيين، ويُعتقد أن تصفيته تأتي في إطار صراع الأجنحة.
وأفادت مصادر أخرى أن جماعة الحوثي حاولت التستر على الحادثة، وأبلغت قبائل آل فرج ذو زيد بمحافظة الجوف التي ينتمي إليها أبو طارق قصمة، أنه تعرض لكمين مسلح على طريق البيضاء نفذته عناصر إرهابية.
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