"اليمنية" تعلن استئناف رحلاتها الجوية من مطار صنعاء الثلاثاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، مساء الأحد، عن استئناف رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن ، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وبواقع ست رحلات في الأسبوع، بعد توقف للرحلات استمر نصف شهر على خلفية مصادرة جماعة الحوثي حسابات الشركة في صنعاء.

وقال أن نائب المدير العام للشؤون التجارية للخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة، في بيان، "أن الخطوط الجوية اليمنية سوف تستأنف رحلاتها الجوية من مطار صنعاء ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 أكتوبر 2023م".

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وأضاف "انه وتنفيذاً لتوجيهات الكابتن ناصر محمود محمد رئيس مجلس الإدارة سوف تستأنف الخطوط الجوية اليمنية تسيير الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء الدولي والملكة عليا بالأردن بواقع 6 رحلات كل أسبوع".

وأكد حيدرة "حرص قيادة طيران اليمنية على تسهيل نقل المسافرين من وإلى جميع المطارات اليمنية، دون استثناء"، موضحا أن هذا القرار "يأتي في إطار سعي الخطوط الجوية اليمنية لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم بأمان وراحة".

وقال إن "اليمنية تحرص على الجانب الإنساني كأولوية من أولويات مهماتها باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في اليمن".

يذكر أن اليمنية أوقفت رحلاتها منذ مطلع أكتوبر واتهمت جماعة الحوثي بمصادر 80 مليون دولار من حسابات الشركة في صنعاء، وهو ما أكدته الحكومة اليمنية.