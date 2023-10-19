غروندبرغ ينهي مباحثات بالرياض للدفع باستئناف مسار السلام باليمن

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين، حول جهود التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وبدء عملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، أن المناقشات ركزت على الخطوات المقبلة في سبيل تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، وعملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية.

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والتقى غروندبرغ برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لمناقشة تطورات جهود الوساطة الأممية.

وشدد المبعوث الخاص على أن اليمن يمر بمنعطف حاسم لا يزال يحمل في طياته فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام العادل الذي يصبون إليه.

كما عقد المبعوث الأممي اجتماعًا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، حيث اتفقا على ضرورة استمرار دعم المنطقة لليمن على مدار مسار السلام والتعافي.

وبحسب البيان، التقى غروندبرغ مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، لبحث سبل استمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية سعيًا لاستئناف عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة.

كذلك عقد غروندبرغ مناقشات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حول ضرورة استمرار توافق مجلس الأمن على دعم حل سياسي مستدام وشامل في اليمن يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات.

وقال غروندبرغ: "لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم". وأضاف "يجب أن تجتمع الأطراف مع آخرين في إطار جامع لبناء مستقبل سلمي مشترك".

وجدد التزام الأمم المتحدة واستعدادها لتقديم مساحة للتفاوض بمجرد أن تتخذ الأطراف الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع."