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الطفل عبد الرحمن ردفان عبده حاتم البالغ من العمر تسع سنوات
اليمن والحوثي

اليمن.. إصابة طفل برصاص قناص حوثي في تعز

الطفل عبدالرحمن كان يرعى الأغنام أثناء تعرضه للقنص

العربية.نت - أوسان سالم
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أفادت مصادر حقوقية أن طفلاً أصيب برصاص قناصة تابعين لجماعة الحوثي، الجمعة، في إحدى مديريات مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، في تغريدة على حسابها في منصة "إكس"، إن "الطفل عبد الرحمن ردفان عبده حاتم البالغ من العمر تسع سنوات، تعرض، اليوم الجمعة، للقنص من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين في منطقة وادي صالة، شرقي مدينة تعز".

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وأضافت أن الطفل عبدالرحمن كان يرعى الأغنام أثناء تعرضه للقنص من قبل مسلحي الجماعة المتمركزين في جبل السلال، ما أدى إلى إصابته في يده اليمني، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت المقطري أن الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الطفل في يده قد تتسبب له بالإعاقة، بحسب الأطباء.

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