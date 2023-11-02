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إعصار تيج
المركب الغارق

اليمن.. إعصار "تيج" يكشف بالصدفة عن عملية تهريب مخدرات ضخمة

شرطة مديرية سيحوت في محافظة المهرة شرقي اليمن قبضت على 5 بحارة باكستانيين تورطوا في علية التهريب

 العربية.نت - أوسان سالم
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أفادت مصادر أمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن أن العاصفة المدارية "تيج" التي اجتاحت المحافظة الأسبوع الماضي، تسببت بغرق قارب كان على متنه طن ونصف الطن من المخدرات.

وبحسب المصادر، فإن شرطة مديرية سيحوت قبضت على 5 بحارة باكستانيين تورطوا في عملية التهريب.

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البحارة
من 3
  • البحارة
  • المركب الغارق
  • جانب من المخدرات المضبوطة
(3 صور)
البحارة
البحارة
المركب الغارق
المركب الغارق
جانب من المخدرات المضبوطة
جانب من المخدرات المضبوطة

وأضافت المصادر أن البحارة في التحقيقات معهم أفادوا أن المخدرات التي كانت بحوزتهم على متن القارب بلغت طنا ونصف الطن، معبأة في أكياس بلاستيكية، وتم التخلص من بعضها في مياه البحر خوفاً من الغرق.

وأوضحت المصادر أن شرطة سيحوت بالفعل وجدت كميات من المخدرات في المياه بالقرب من القارب بعد غرقه، وتحفظت عليها لدى الجهات المختصة بالمديرية.

كما اعترف قبطان القارب بوجود بحّار سادس كان برفقتهم، وهو ابن عمه، موضحا أنه تخلص منه في البحر لإكثاره من تناول مادة الهيروين الأبيض وذلك قبل هبوب العاصفة بحوالي 5 أيام، ولكن لم يتم العثور على جثة البحار السادس المذكور إلى الآن.

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ونقل مركز المهرة الإعلامي، عن مدير إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيحوت، النقيب محمد سعد هضمان الزويدي، أن عمليات البحث عن الكمية المتبقية من المخدرات لا زالت جارية، في حين تم ترحيل البحّارة الباكستانيين الخمسة، والكميات المضبوطة من المخدرات بعد تحريزها إلى مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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