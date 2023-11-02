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عناصر من ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي
اليمن والحوثي

جمهوريون يطالبون بإعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية

السيناتور الجمهوري ستيف داينز: "الحوثيون هاجموا إسرائيل هذا الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة.. لقد حان الوقت بالفعل لإدارة بايدن لإعادة تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية"

واشنطن - بندر الدوشي
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حثّ نوابٌ جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، وزارة الخارجية على إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية على خلفية هجماتها الموجهة ضد إسرائيل.

وجاء في رسالة النواب، أن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يؤكد أنهم يشكلون تهديدا لحلفاء واشنطن، خصوصا وللاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط بشكل عام.

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وكشفت مصادر أميركية مطلعة أن السيناتور الجمهوري ستيف داينز قدم مشروع القانون لإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية.

السيناتور الجمهوري ستيف داينز
السيناتور الجمهوري ستيف داينز

وقال داينز لشبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، في تعليقات مكتوبة: "الهجمات المستمرة على إسرائيل مروعة.. لقد تم تصنيف حماس وحزب الله والجهاد الفلسطيني منظمات إرهابية أجنبية منذ عام 1997، ولا يوجد سبب يمنع الحوثيين من إدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية أيضًا".

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وتابع أن "الحوثيين هاجموا إسرائيل هذا الأسبوع بالصواريخ والطائرات المسيرة.. لقد حان الوقت بالفعل لإدارة بايدن لإعادة تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية، وأصبح الآن الأمر أكثر أهمية لإرسال رسالة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على حلفائنا".

وأسقطت المدمرة الأميركية "يو إس إس كارني" الأسبوع الماضي أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

ثم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها يوم الثلاثاء على إسرائيل، والتي أسقطها الجيش الإسرائيلي.

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