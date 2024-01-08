استخبارات عن أنشطة حوثية تهدد الملاحة الدولية.. شق قنوات وتفخيخ زوارق

كشفت معلومات استخباراتية يمنية عن قيام جماعة الحوثي بعسكرة سواحل محافظة الحديدة بشق قنوات بحرية جديدة وزوارق مفخخة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي مستخدمة زوارق مفخخة في قنوات بحرية شقتها الميليشيا في سواحل مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، لاستهداف الملاحة الدولية.

وشملت تحركات الميليشيا الحوثية، خلال الساعات الماضية، إدخال زوارق صغيرة يُعتقد أنها مفخخة إلى قناتين بحريتين تم شقهما في منطقتي الفازة والمجيلس بمديرية التحتيا.

ولفت الإعلام العسكري إلى أن طول القناة يبلغ 210 أمتار وبعرض 20 مترًا وعمق 10 أمتار من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيفة.

وأضاف إن الميليشيا نشرت سياجًا أمنيًا يمنع أهالي المنطقتين المشار إليهما من الاقتراب من القناتين، وحرمتهم من العمل في مزارعهم.

وحوّلت الميليشيا منذ زمن مواني الحديدة إلى مركز لانطلاق عملياتها التي تستهدف السفن التجارية المارة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

كما استخدمت الميليشيا أكبر مركز للإنزال السمكي - جنوب الحديدة - كمقر لما تسميها "القوات البحرية"، وقيدت أنشطة الصيد.

وسجلت نهاية العام 2023 موجة هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

وتمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر هذا المضيق.