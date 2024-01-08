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ميناء المخا (أرشيفية من رويترز)
ميناء المخا (أرشيفية)
الشرق الأوسط

رصد مركبين صغيرين قرب سفينة تجارية جنوب شرقي المخا اليمنية

هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية أكدت أنه لم يتم رصد أي أسلحة على متنهما

العربية.نت
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أفادت هيئة عمليات التجارة التابعة للبحرية البريطانية، اليوم الاثنين، بأن قاربين صغيرين اقتربا من سفينة تجارية على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا باليمن، لكن لم يتم رصد أي أسلحة على متنهما.

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وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن طاقم السفينة بخير ولم يصب أحد بأذى، وتجري السلطات تحقيقاً في الحادث.

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ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي، وهي هجمات تقول الجماعة إنها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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