المبعوث الأممي: بحثت مع الحوثي خارطة طريق لتفعيل وقف النار

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع الناطق باسم الحوثي، محمد عبد السلام، خارطة الطريق الأممية والتي ستعمل على تفعيل التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

التقى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ب@abdusalamsalah في #مسقط لمناقشة #خارطة_الطريق الأممية والتي ستعمل على تفعيل التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وبإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) January 9, 2024

وأوضح غروندبرغ في تغريدة عبر "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن المناقشات بحثت الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما التقى أيضاً مع مجموعة من كبار المسؤولين العُمانيين في مسقط لمناقشة استمرار الدعم الإقليمي المنسق لجهود وساطة الأمم المتحدة.

خارطة طريق

وكان ياسين مكاوي، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قال أمس إن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس رشاد العليمي ومبعوث الأمم المتحدة يوم الأحد ركز على خارطة الطريق، التي وضع المبعوث الأممي خطوطها العريضة، وسبل استكمال خطواتها.

وأضاف مكاوي أن "الموضوعات التي أثيرت في اجتماع الأمس تعلقت بخارطة الطريق وسبل استكمال خطواتها"، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

كما أعرب مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن أمله في أن تحقق خارطة الطريق "نتائج مبشرة" مشيرا إلى أن الشعب اليمني بحاجة إلى السلام بعد تسع سنوات من النزاع. وقال مكاوي "نرجو أن تكون خارطة الطريق شاملة لكل ما يحقق سلام دائم ومستدام ينهي الحرب".

يذكر أن المكتب الإعلامي لمبعوث الأمم المتحدة لليمن قال يوم الأحد إنه التقى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في الرياض.

وأضاف المكتب عبر منصة إكس أن اللقاء بحث خارطة الطريق الأممية والتي ستعمل على تفعيل التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقف إطلاق النار

وكان غروندبرغ قد أعلن الشهر الماضي توصل أطراف الصراع في اليمن لالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف لإطلاق النار يشمل كامل البلاد.

وتدور رحى الحرب في اليمن منذ تسع سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي التي سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. وتسببت الحرب في نزوح الملايين، من بينهم مليونان في محافظة مأرب وحدها.