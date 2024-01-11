قيادي حوثي: مرافقة بوارج أميركية سفنا إسرائيلية.. عمل عدائي سنتصدى له

قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس إن بوارج أميركية ترافق السفن الإسرائيلية المارة فى البحر الأحمر، معتبرا هذا "عملا عدائيا" وأكد أن الحوثيين سيتصدون له.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت من قبل تشكيل تحالف متعدد الجنسيات تشارك فيه عدة دول عبر دوريات مشتركة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن ما أُطلق عليها عملية (حارس الازدهار) لمواجهة التهديدات التي تواجه سفن النقل البحري بشكل عام.

وأمس الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته الولايات المتحدة واليابان بأغلبية 11 عضوا، ويدعو إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر "والتي تعرقل التجارة الدولية، وتقوض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة"، مطالبا دول العالم باحترام حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.

لكن الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، وصف القرار بأنه محاولة من الولايات المتحدة "التي تورطت في البحر الأحمر... لتوريط غيرها".

وأضاف في تصريحاته لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "مجلس الأمن معنيّ بتحقيق السلام عبر إلزام الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة... سنستمر بمنع مرور السفن الإسرائيلية، أو التي لها علاقة بكيان العدو من المرور فى البحر الأحمر لحين وقف العدوان".

واعتبر أن العمليات البحرية التي تقوم بها جماعته تقتصر على استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل "ولا تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر، قائلة إنها كانت تقدم الدعم لإسرائيل.

وقال الأسد إن جماعته "تنصح دول العالم بإلزام واشنطن بمغادرة قطعها البحرية للبحر الأحمر حرصا على أمن وسلامة الممرات المائية ومصالح دول وشعوب العالم".

واستطرد "سنواصل الثأر لدماء شهداء قواتنا البحرية... إذا لم تسارع واشنطن بتسليم القتلة للقضاء اليمني؛ وما حصل لسفنها بالأمس ماهو إلا بداية للرد"، وذلك في إشارة إلى مقتل وفقد عشرة من أفراد القوات البحرية الحوثية إثر هجوم أميركي على ثلاثة زوارق حوثية أواخر الشهر الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون باتجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر مساء الثلاثاء.

واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيران بدعم وتحريض الحوثيين على تلك الهجمات، بينما وصف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الهجوم الذي تصدت له القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر مساء الثلاثاء بأنه الأكبر الذي ينفّذه الحوثيون في اليمن، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال القيادي الحوثي في حديثه اليوم "مفتاح الحل يكمن في وقف العدوان وفك الحصار عن أهلنا في غزة وليس بحرف الأنظار نحو البحر الأحمر".