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ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

الولايات المتحدة تدرس إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترامب مهام الرئيس

العربية.نت- وكالات
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن واشنطن تدرس إعادة ميليشيا الحوثي إلى قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

وقال كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الجمعة: "نراجع ذلك الآن. ونحن لم نقرر ما إذا سنلغي (القرار السابق بحذف الحوثيين من القائمة المذكورة) أم سنغيره مرة أخرى، ولكن بوسعي أن أقول إننا ندرسه بجدية".

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يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أدرجت الحوثيين على قائمة التنظيمات الإرهابية في يناير 2021، قبل أيام من ترك ترامب مهام الرئيس.

وفي فبراير 2021، اتخذ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرار حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب.

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع في صنعاء والحديدة وصعدة وغيرها من المناطق باليمن، فجر الجمعة 12 يناير، ردا على هجمات ميليشيا الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر.

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