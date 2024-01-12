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In this image provided on Friday Jan. 12, 2024 by the UK Ministry of Defence an RAF Typhoon aircraft returns to base at RAF Akrotiri in Cyprus, after striking targets in Yemen. The U.S. and British militaries bombed more than a dozen sites used by the Iranian-backed Houthis in Yemen late on Thursday Jan. 11, in a massive retaliatory strike using warship- and submarine-launched Tomahawk missiles and fighter jets, U.S. officials said. (Sgt Lee Goddard, UK Ministry of Defence via AP)
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
اليمن والحوثي

حماس تدين قصف الحوثيين وتحذر من التداعيات على المنطقة

الحركة اعتبرت أن القصف الجوي والبحري الذي طال الأراضي اليمنية "تهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أميركية وبريطانية جاءت لحماية" إسرائيل وللتغطية على ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني

العربية.نت
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دانت حركة حماس، اليوم الجمعة، القصف الأميركي البريطاني الذي استهدف الحوثيين باليمن الليلة الماضية، واصفةً الضربات بأنها "عمل إرهابي غير محسوب".

وقالت الحركة في بيان إن القصف الجوي والبحري الذي طال الأراضي اليمنية "تهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أميركية وبريطانية جاءت لحماية إسرائيل وللتغطية على ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني".

وذكر البيان أن ذلك "لن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن".

وأكدت حماس أيضاً أن المنطقة "لن تشهد أمناً واستقراراً" إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، "وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية"، بحسب البيان.

إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين
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وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا ليل الجمعة-السبت توجيه ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات هدفها تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

من جهتها نددت إيران اليوم بالقصف الذي طال الحوثيين في اليمن وحذرت من أنه سيفاقم "انعدام الأمن والاستقرار" في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، القول "ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الصباح على عدة مدن في اليمن".

وأضاف "نعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً للقوانين الدولية".

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