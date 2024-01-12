شاهد اللحظات الأولى لانطلاق المقاتلات الأميركية التي ضربت الحوثيين

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر.

ونشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية فيديو يظهر إقلاع عدد من المقاتلات من على متن حاملة طائرات في المنطقة، لشن هذه الضربات الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل. كما أظهرت بعض الصور التي نشرتها بريطانيا عودة مقاتلات شاركت بالهجوم إلى قاعدة عسكرية في قبرص.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024

وأعلنت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية أن سلاح الجو الأميركي شن هجمات على أكثر من 60 هدفاً في 16 موقعاً للحوثيين.

وأشارت أن الهجمات نفذت على وجه الخصوص على مستودعات الذخيرة ومنصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج ورادارات أنظمة الدفاع الجوي. واستخدم سلاح الجو أكثر من 100 قذيفة عالية الدقة من مختلف الأنواع.





إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص

وقد شاركت طائرات تابعة للقيادة المركزية للبحرية الأميركية في شن الهجمات واستخدمت صواريخ "توماهوك" المجنحة التي تم إطلاقها من منصات سطحية ومن تحت الماء.

وأوضحت القايدة الأميركية أن الضربات نفذتها أيضاً "القوات العسكرية والبحرية وأصول دعم التحالف في جميع أنحاء المنطقة".

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي إن خمسة من مقاتلي الجماعة لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون في الهجمات، مضيفةً أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 73 غارة على محافظات صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.









إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات