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An RAF Typhoon aircraft takes off to join the U.S.-led coalition from RAF Akrotiri to conduct air strikes against military targets in Yemen, aimed at the Iran-backed Houthi militia that has been targeting international shipping in the Red Sea, in Cyprus, in this handout picture released on January 12, 2024. Sgt Lee Goddard/UK MOD/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY
إقلاع مقاتلة من على حاملة طائرات لضرب الحوثيين
اليمن والحوثي

شاهد اللحظات الأولى لانطلاق المقاتلات الأميركية التي ضربت الحوثيين

نشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية فيديو يظهر إقلاع عدد من المقاتلات من على متن حاملة طائرات في المنطقة.. كما أظهرت بعض الصور التي نشرتها بريطانيا عودة مقاتلات شاركت بالهجوم إلى قاعدة عسكرية في قبرص

العربية.نت
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شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر.

ونشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية فيديو يظهر إقلاع عدد من المقاتلات من على متن حاملة طائرات في المنطقة، لشن هذه الضربات الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل. كما أظهرت بعض الصور التي نشرتها بريطانيا عودة مقاتلات شاركت بالهجوم إلى قاعدة عسكرية في قبرص.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية أن سلاح الجو الأميركي شن هجمات على أكثر من 60 هدفاً في 16 موقعاً للحوثيين.

وأشارت أن الهجمات نفذت على وجه الخصوص على مستودعات الذخيرة ومنصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج ورادارات أنظمة الدفاع الجوي. واستخدم سلاح الجو أكثر من 100 قذيفة عالية الدقة من مختلف الأنواع.

إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
من 3
  • إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
  • إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
  • إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
(3 صور)
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين تعود لقاعدتها في قبرص
صواريخ توماهوك التي ضربت الحوثيين.. تحليق منخفض وقوة انفجارية اليمن اليمن والحوثي صواريخ توماهوك التي ضربت الحوثيين.. تحليق منخفض وقوة انفجارية

وقد شاركت طائرات تابعة للقيادة المركزية للبحرية الأميركية في شن الهجمات واستخدمت صواريخ "توماهوك" المجنحة التي تم إطلاقها من منصات سطحية ومن تحت الماء.

وأوضحت القايدة الأميركية أن الضربات نفذتها أيضاً "القوات العسكرية والبحرية وأصول دعم التحالف في جميع أنحاء المنطقة".

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي إن خمسة من مقاتلي الجماعة لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون في الهجمات، مضيفةً أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 73 غارة على محافظات صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.

إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
من 5
  • إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
  • إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
  • إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
  • إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
  • إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
(5 صور)
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
إقلاع إحدى المقاتلات التي ضربت الحوثيين من على متن حاملة طائرات
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