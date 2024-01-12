مسؤول أميركي لـ"العربية": الضربات استهدفت أكثر من 12 هدفاً للحوثيين

قال مسؤول أميركي في تصريحات خاصة لـ"العربية" إن الضربات استهدفت أكثر من 12 هدفاً للحوثيين حيث طالت الضربات 5 محافظات يمنية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي تعرضت للقصف.

وقال أربعة مسؤولين أميركيين لرويترز، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي.

مسؤول حوثي: قواتنا تستهدف مواقع وقواعد عسكرية أميركية وبريطانية

#العربية pic.twitter.com/DNfgw0h2cM — العربية (@AlArabiya) January 12, 2024

وأفاد مراسل العربية والحدث بأن القوات الأميركية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وقال مراسلنا إن الغارات الأميركية البريطانية على مدينة الحديدة اليمنية تجددت في وقت لاحق من فجر الجمعة.

وأضاف أن 5 غارات جوية استهدفت اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار المراسل إلى أن مدينة الحديدة تعرضت أيضا للقصف، كما تعرضت مدينة تعز إلى ثلاث غارات جوية كما طالت غارات أخرى ذمار وصعدة.

مباشر من #العربية | بدء العملية العسكرية الأميركية البريطانية على مواقع للحوثيين https://t.co/Fkzdmjp0eA — العربية (@AlArabiya) January 11, 2024

وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية والبريطانية ضربت أهدافا في اليمن باستخدام صواريخ "توماهوك" المجنحة من السفن.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أيضا سفنا للحوثيين وأسقطت عدة طائرات مسيرة.

وأكدت حسابات لبعض مسؤولي ميليشيا الحوثي انطلاق الهجوم الأميركي - البريطاني على مواقع للحوثيين.

حيث كتب عضو المجلس السياسي للحوثيين علي القحوم، عبر حسابه على منصة إكس "الآن غارات جوية أميركية بريطانية على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى ".

وتداولت وسائل إعلام عربية وعالمية صوراً لانفجارات بمواقع حوثية في الحديدة جراء ضربات أميركية بريطانية. وبحسب مراسل العربية فإن الغارات استهدفت الحديدة وصنعاء وذمار وصعدة حيث سمع دوي انفجارات عنيفة بتلك المحافظات اليمنية.

ودوت انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، كما امتدت الغارات إلى صعدة معقل ميليشيات الحوثي ومحافظتي ذمار وصنعاء.

وبحسب المصادر فإن الضربات استهدفت مخازن صواريخ وورش طائرات بدون طيار في المحافظة الساحلية منها منزل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وأخرى في مطار الحديدة الدولي الخاضع لميليشيات الحوثي.

وفي صنعاء، قالت مصادر محلية إن دوي 3 انفجارات عنيفة سمع من اتجاه معسكرات ومواقع ميليشيات الحوثي بما فيها قاعدة الدليمي العسكرية.

وتداول ناشطون يمنيون مقاطع مصورة لقصف آخر استهدف مواقع ميليشيات الحوثي في مطار تعز الدولي وهو أحد الورش المهمة لتطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وبحسب المصادر فقد شوهدت شاحنات عسكرية تنقل عتادا عسكريا من محافظة إب (وسط) إلى محافظة تعز (جنوبا) وتتجه صوب المرتفعات الجبلية الغربية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر.