وزير الخارجية البريطاني للعربية: الضربات ضد الحوثيين ضرورية ومتناسبة وقانونية

وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمعة، الضربات الأميركية البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن بأنها "ضرورية ومتناسبة وقانونية".

وقال كاميرون، في تصريحات خاصة لـ"العربية" و"الحدث"، إن الضربات رسالة للحوثيين بأن أفعالهم غير مقبولة.

وقال: "هذه الضربات ضرورية وقانونية ومتناسبة ومحقة. لقد رأينا 26 هجوما ضد السفن في البحر الأحمر وهذا أمر غير مقبول، ومن الصحيح اتخاذ هذه الإجراءات. وجهنا إنذارا بعد الإنذار، وحصل التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورغم ذلك استمرت الهجمات. لهذا السبب اتخذنا هذه الإجراءات. وهي ترسل رسالة واضحة ومسؤولة للحوثيين أن أفعالهم غير مقبولة، وأننا سنتخذ إجراءات دفاعا عن النفس لأن ما يقومون به خاطئا".

وأضاف بأن بلاده أعلنت أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية دفاعا عن النفس ودفاعا عن حرية الملاحة، مشدداً على أن "التصعيد الإقليمي سببه الحوثيون".

كاميرون قال لـ"العربية" و"الحدث" إنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني لتحذيره بشأن خطورة التصعيد الحوثي".

وأضاف: "رأينا تصعيدا إقليميا وهذا التصعيد سببه الحوثيون. لقد شنوا 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر، رغم الإنذارات بعد الانذارات من تحالف متنام من الدول، ومن ثم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي حسم أن هذا السلوك غير مقبول. لذا ما نقوم به هو الأمر الصحيح، نحن نتخذ إجراءات قانونية دفاعا عن النفس، ونتخذ إجراءات أيضا من أجل مبادئ مهمة وهي أهمية حرية الملاحة في هذه الممرات البحرية المهمة".

وأشار بالقول: "سنقيّم ضرباتنا الأخيرة وهي تشكل رسالة واضحة للحوثيين بأن الهجمات لن تكون بلا رد".

وبعد أسابيع من التوتر، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات ضد أهداف للحوثيين في اليمن "يستخدمونها في تعريض الملاحة للخطر" على حد قول الرئيس الأميركي جو بايدن.

ففي وقت متأخر من ليل الخميس شنت طائرات أميركية وبريطانية ضربات على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن في عدة محافظات منها صنعاء.

ووصف الرئيس جو بايدن الضربات بأنّها "ردّ مباشر" على ما مجموعه "27 هجوما" شنّها الحوثيون على سفن وشملت "استخدام صواريخ باليستيّة مضادّة للسفن للمرّة الأولى في التاريخ". وتابع بايدن بأن "هذه الضربات المُحدّدة الأهداف هي رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات". وأكد الرئيس الأميركي أنه لن يتردد في إعطاء توجيهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

من جانبه، أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أن سلاح الجو الملكي نفذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون في اليمن.

وقال إن "المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة"، مشيرا إلى أن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار" لردع الحوثيين.