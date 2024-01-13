اعتداء حوثي على سجينات في مركزي إب.. واحتجاجات غاضبة
طالبت النزيلات بإقالة مدير السجن "رضوان سنان"، ووضع حد لمعاناتهن اليومية
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اعتدت عناصر حوثية مسلحة وفرقة تتبع ما يسمى بـ"الزينبيات"، على نزيلات السجن المركزي في محافظة إب (وسط اليمن)، لإخماد احتجاجات غاضبة قادتها النزيلات.
وأفادت مصادر أمنية في مركزي إب، بأن الاحتجاجات اندلعت في قسم النساء، احتجاجاً على معاملتهن السيئة من قبل إدارة السجن الخاضعة لجماعة الحوثي.
وطالبت النزيلات بإقالة مدير السجن "رضوان سنان"، ووضع حد لمعاناتهن اليومية وانتهاكات ترتكبها إدارة الإصلاحية بشكل يومي.
ولفتت المصادر، إلى أن قوة عسكرية وفرقة من ما يعرف بـ"الزينبيات"، قمعت المحتجات وفرضت عقوبات مجحفة بحقهن من بينها عزل بعضهن في زنازن انفرادية، فيما قررت ترحيل بعضهن إلى صنعاء، ما يعني مضاعفة وتشديد العقوبة، وردع بقية السجينات من أي إجراءات قادمة.
وأشارت إلى أن عدداً من السجينات تعرضن قبل ذلك بأيام، للضرب والاعتداء من قبل عناصر حوثية تعمل في حراسة السجن وآخرين ضمن الطاقم الإداري للسجن.
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