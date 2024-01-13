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An aircraft takes off to join the U.S.-led coalition to conduct air strikes against military targets in Yemen, aimed at the Iran-backed Houthi militia that has been targeting international shipping in the Red Sea, from an undisclosed location, in this screengrab from a handout video released on January 12, 2024. US Central Command via X/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
إقلاع مقاتلة من على حاملة طائرات لضرب الحوثيين
اليمن والحوثي

قلق أممي من تطورات اليمن.. ودعوات لجميع الأطراف لضبط النفس

المبعوث الأممي لليمن: يجب المحافظة على المباحثات الجارية حول الخارطة الأممية للسلام

العربية.نت - أوسان سالم 
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أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باليمن.

وكرر المبعوث الخاص، في بيان صحافي أصدره اليوم السبت، دعوة الأمين العام لجميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج.

وشدد غروندبرغ على ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022.

ولفت إلى الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخراً في ديسمبر 2023 والمناقشات الجارية حول خارطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني.

كما عبّر المبعوث الأممي عن بالغ القلق إلى تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد وإلى التأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة.

إذا استمرت هجمات الحوثي.. هذه هي الأهداف التي قد تقصفها أميركا اليمن اليمن والحوثي إذا استمرت هجمات الحوثي.. هذه هي الأهداف التي قد تقصفها أميركا

وحث المبعوث الخاص جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، داعياً إلى وقف التصعيد.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ليل الخميس-الجمعة أكثر من 150 ضربة على أكثر من ثلاثين موقعاً عسكرياً يسيطر عليه الحوثيون. وأعلنت واشنطن مساء الجمعة أنها وجهت ضربة جديدة في اليمن.

وهدف الضربات هو تدمير البنية التحتية للطائرات المسيّرة والصواريخ والرادارات التي استخدمتها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة لاستهداف سفن تجارية في أحد أهم ممرات الشحن الدولية.

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