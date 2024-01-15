الحوثيون: موقفنا لم يتغير والهجمات على السفن ستستمر

بعد الضربات الغربية الأخيرة، ورغم التهديدات، أعلنت جماعة الحوثيين باليمن، أن هجماتها في البحر الأحمر ستستمر.

الضربات ستستمر

في التفاصيل، أكد محمد عبدالسلام كبير مفاوضي الحوثيين اليوم الاثنين، أن موقف الجماعة لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الضربات ستستمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

كما قال بحديث لوكالة "رويترز" الاثنين، "إن ‏موقفنا من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة ولا بعد التهديدات".

وأضاف "‏طلبنا هو إنهاء العدوان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب"، في إشارة منه إلى استمرار الهجمات.

كذلك تابع أن الجماعة تواصلت مع المجتمع الدولي، موضحا أن المباحثات مستمرة لتوضيح الموقف.

وشدد التأكيد على أن السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل.

وأكد أن الجماعة لا تريد التصعيد، متهما أميركا وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية.

غارات غربية

وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت فجر الجمعة (12 يناير الحالي) عشرات الغارات المشتركة على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وفجر السبت، (13 يناير) أيضا استهدفت الولايات المتحدة مجدّدا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأميركي إنه ضرب "موقع رادار حوثي".

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يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة يوم السابع من أكتوبر، شن الحوثيون أكثر من 27 هجوماً على السفن التجارية المبحرة في البحر الأحمر، تحت ذريعة توجهها إلى إسرائيل التي تحاصر القطاع الفلسطيني.

كما تعهدوا بمواصلة تلك الهجمات إلى أن توقف إسرائيل غاراتها العنيفة على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضوا للاستهداف.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.