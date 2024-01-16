هجوم صاروخي جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن.. والحوثي يتبنى

تبنّت جماعة الحوثيين، الثلاثاء، استهداف سفينة يونانية ترفع علم مالطا في البحر الأحمر، مشيرين إلى أنها كانت متجهة إلى "موانئ فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب "نفذت القوات البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية، عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ زوغرافيا كانت متجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة. وجاءت عملية الاستهداف بعد رفضِ طاقم السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائل التحذيرية النارية".

وأعلنت البحرية البريطانية، في وقت سابق الثلاثاء، عن هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن.

وقالت هيئة تابعة للبحرية البريطانية إن "السلطات تحقق في حادثة على بعد 100 ميل بحري شمال غرب ميناء الصليف في اليمن".

وذكرت الهيئة البريطانية أن "صاروخا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر".

وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن الناقلة "كانت تحمل بضائع مملوكة لليونان، وفي طريقها إلى قناة السويس في مصر"، بحسب فرانس برس.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن وزيري دفاع فرنسا وإيطاليا اتفقا خلال اتصال هاتفي على الحاجة إلى المزيد من التعاون الفرنسي الإيطالي في التعامل مع المشكلات القائمة بالبحر الأحمر.

كما اتفق الوزيران على أهمية زيادة التنسيق الأوروبي بشأن مشكلات الملاحة في البحر الأحمر، نقلا عن رويترز.

وإلى ذلك، ذكر عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليوم، الثلاثاء، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف حماية حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين "ضعيف" لأنه لا يشمل قوى إقليمية.

ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة، في حرب قد يتسع نطاقها في الشرق الأوسط.