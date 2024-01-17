اليمن.. محاولتا انتحار بين نزيلات سجن "مركزي إب" بعد أيام من اعتداء حوثي

كشفت مصادر مطلعة، عن تسجيل محاولتي انتحار في صفوف نزيلات السجن المركزي بمحافظة إب، وسط اليمن، بعد أيام من تعرضهما لاعتداء من قبل إدارة وحراسة السجن التابعة لميليشيا الحوثي، عقب احتجاجات رافضة لسوء المعاملة.

وقالت المصادر، إن اثنتين من نزيلات السجن المركزي بمحافظة إب حاولتا الانتحار خلال اليومين الماضيين، نتيجة سوء المعاملة وعمليات عنف تعرضن له من قبل إدارة السجن وعناصر الميليشيا التي تعمل في حراسته.

وقبل أيام، اعتدت عناصر حوثية مسلحة وفرقة تتبع ما يسمى بـ"الزينبيات"، على نزيلات السجن المركزي في محافظة إب، لإخماد احتجاجات غاضبة قادتها النزيلات.

وأفادت مصادر أمنية في مركزي إب، بأن الاحتجاجات اندلعت في قسم النساء، احتجاجا على معاملتهن السيئة من قبل إدارة السجن الخاضعة لجماعة الحوثي.

وطالبت النزيلات بإقالة مدير السجن "رضوان سنان"، ووضع حد لمعاناتهن اليومية وانتهاكات ترتكبها إدارة الإصلاحية بشكل يومي.