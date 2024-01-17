وزير خارجية اليمن للعربية: تصنيف أميركا للحوثيين منظمة إرهابية انتكاسة كبرى للجماعة

أكد وزير خارجية اليمن، أحمد بن مبارك، لـ "العربية" و"الحدث" أن "تصنيف أميركا للحوثيين منظمة إرهابية انتكاسة كبرى للجماعة".

وأعادت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب. وتم تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية عالمية"، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من الآن.

وقال وزير خارجية اليمن في تصريحات خاصة إن "جماعة الحوثي يجب أن تغير سلوكها وتتبع نهج السلام".

وشدد الوزير اليمني على ضرورة "تجفيف منابع تمويل الحوثيين"، "ودعم قدرات خفر السواحل اليمني لمواجهة التهديدات الحوثية".

وذكر أن "جماعة الحوثي تشكل تهديدا للملاحة في البحر الأحمر"، وسلوكياتها تؤثر على الشعب اليمني".

هذا ورحبت الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية عالمية".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وزارة الخارجية إن القرار "يأتي استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه الميليشيات"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وجددت الحكومة تأكيدها على أنه "لإحلال السلام في اليمن، فإن على الميليشيات الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف والقبول بمبادرات السلام بما في ذلك خارطة الطريق المطروحة من الأشقاء في السعودية، وكافة الجهود الحميدة للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هجمات الحوثيين ضد عمليات الشحن الدولية أدت إلى تعطيل التدفق الحر للتجارة وتعريض البحارة للخطر، واصفا تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" بأنه يهدف إلى مساءلة الجماعة عن "أنشطتها الإرهابية"، بحسب البيان.