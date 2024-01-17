وفاة شاب مختطف متأثرا بالتعذيب في سجون الحوثي بتعز

تُوفي شاب يمني (18 عاما) متأثراً بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له طوال 7 أشهر في سجون جماعة الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشاب جميل نعمان يحيى عبدالله عرجال من محافظة الحديدة، لفظ أنفاسه، في مستشفى الثورة بمحافظة تعز بعد تعرضه للتعذيب لمدة 7 أشهر في سجن سري تابع للحوثيين بمنطقة الحوبان شمال شرقي تعز.

وأفادت المصادر أن الشاب تعرض للاختطاف قبل 7 أشهر أثناء ما كان يجمع العلب في منطقة وادي صالة شرق المدينة، حيث لفق له الحوثيون تهمة زرع العبوات، مؤكدة أنه أخفي في سجن سري بالحوبان، ولم تعرف أسرته عنه أي شيء منذ ذلك الحين.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي قامت باختطاف نعمان وإخفائه قسرا، وتعذيبه بشكل وحشي طيلة 7 أشهر، وإعدامه وهمياً عدة مرات، بعد رفضه العمل لصالحها في زراعة الألغام والعبوات الناسفة، ثم رميه في خطوط التماس بالجبهة الغربية بمحافظة تعز، قبل أن يفارق الحياة في أحد المستشفيات متأثرا بجراحه.

وأشار الإرياني إلى أن ما تعرض له نعمان من جرائم (الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والتجنيد الإجباري، والإعدام الوهمي، وتعريض حياته للخطر) هي جرائم مشهودة، ونموذج صارخ للانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة في ظل صمت دولي مطبق.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية، والعمل الفوري على تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.

وتشير التقارير الحكومية الصادرة عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى توثيق أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية.