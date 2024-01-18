خفر السواحل اليمنية يرصد تحركات الحوثي لمنع تنفيذ هجمات

مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، كثّف خفر السواحل اليمني دورياته في الممر المائي الهام.

رصد تحركات الحوثيين

فقد كشف الرائد فتحي معلم قائد قوات خفر السواحل بمدينة الخوخة، أن مهمة قواته تكمن برصد تحركات الحوثيين ومنع دورياتهم من التقدم نحو الممرات الدولية.

وأضاف أنه يتهم تجهيز قوة ضاربة للتصدي لأي تحرك عبر تكثيف دوريات الزوارق في البحر الأحمر.

بدوره، أوضح أحمد ياسين، مسؤول المراقبة في خفر السواحل اليمنية بالبحر الأحمر، أن قواته جاهزة وبإمكانياتها مواجهة أي أعمال عدائية داخل الساحل ومجابهة القرصنة ومكافحة التهريب والحفاظ على المياه الإقليمية من أي اعتداء، وكذلك حماية السفن.

ووجه رسالة بأن المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية والمياه الدولية آمنة.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الأميركي اليوم الخميس، أنّه قصف فجراً 14 منصّة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

قالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس: إنّ هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

فيما أوضح مسؤولان عسكريان أميركيان لشبكة (إن.بي.سي) أن سفن البحرية التابعة للولايات المتحدة أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير صواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحوثيين.

ضرب سفينة أميركية

أتى ذلك، بعد تبنّي الحوثيين مساء أمس هجوماً استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن.

فيما أعلنت القيادة الأميركية المركزية أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة ترفع علم جزر المارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن.

الحوثيون: هجماتنا في البحر الأحمر ستستمر.

كما جاءت تلك الضربات بعد إعادة واشنطن إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

كما تعهد الحوثيون باستكمال استهدافاتهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل أو المملوكة لها، وحتى الأميركية، في حال استمرت الحرب والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وفق زعمهم.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.