صورة لسليماني على سفينة احتجزها الحوثيون.. فهل تورط إيران؟

تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو جديد من إنتاج ميليشيا الحوثي مؤكدين أنه يثبت علاقة إيران بالهجمات التي تشنها الميليشيا على السفن التجارية المارة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

ويظهر في الفيديو قيام الحوثيين برفع صورة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على متن الباخرة المحتجزة "غالكسي ليدر" والتي حولتها الميليشيا لموقع لتنظيم الفعاليات الاستعراضية.

ونشرت وكالة مهر الإيرانية الفيديو وكتبت معلقةً: "مشاهد جديدة من على متن سفينة غالكسي ليدر المحتجزة في البحر الأحمر من قِبَل اليمن بعنوان دمكم طوفان".

من جهته أشار الصحافي والحقوقي همدان العليي، في تدوينة على منصة إكس، إلى ارتباط هذا الفيديو بالمعلومات التي نشرتها وكالة "رويترز" بشأن وجود قيادات من الحرس الثوري وحزب الله في صنعاء لتوجيه عمليات البحر الأحمر الحوثية.

بعدما نشرت وكالة رويترز العالمية معلومات عن وجود قيادات من الحرس الثوري وحزب الله في صنعاء لتوجيه عمليات البحر الأحمر الحوثية، يخرج لنا مرتزقة إيران الحوثيين بهذا الفيديو الذي يؤكد عمالتهم للنظام الخميني وخيانتهم لليمن.

- مئات الآلاف من القتلى اليمنيين من أجل مشروع الخميني… pic.twitter.com/6njwpY2dRA — همدان العليي (@hamdan_alaly) January 21, 2024

وتطرق العليي إلى خسائر اليمن بسبب مشروع الحوثيين والذي أسفر عن سقوط مئات الآلاف من القتلى وتمزق البلاد وتشريد الملايين فضلاً عن تجويع الشعب.

بدوره، علّق الصحافي ياسر اليافعي على الفيديو قائلاً: "بالطبع هي رسالة إيرانية واضحة، نحن نقف خلف فوضى البحر الأحمر، وما الحوثيون إلا أدوات تنفذ وترفع الصور".

من جانبه أشار الصحافي ابراهيم عسقين إلى سعي الحوثيين لنفي علاقة إيران بأحداث البحر الأحمر حيث يزعمون أنها "معركة من أجل غزة" وأضاف: "اليوم وكالة مهر الإيرانية ترد على الحوثيين بهذا الفيديو الذي يثبت تبعيتهم لإيران".

يذكر أن ميليشيا الحوثي تشن هجمات على سفن تجارية تزعم أنها تابعة أو متجهة لإسرائيل. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي على هذه الهجمات بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في مناطق سيطرتهم في شمال وغرب اليمن.