مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نتطلع لمزيد من العقوبات على الحوثيين

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، بأن مجلس القيادة الرئاسي عبر عن تطلعه إلى فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن مجلس القيادة الرئاسي شدد على أهمية تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل على إثر التهديدات الخطيرة من قبل الحوثيين لحرية التجارة العالمية.

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وحذر المجلس من استغلال الحوثيين القضية الفلسطينية من أجل "نسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني"، وفق ما أوردته الوكالة.

وتابعت "يشيد المجلس بوحدة المجتمع الدولي إزاء الملف اليمني وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية".

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين منذ عدة أيام بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ويزعم الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية.

وفي تطور، أعلن محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، أن وضع السفن عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" في لوحة التعريف الآلي، يسمح لها بالمرور بأمان في البحر الأحمر.

وجدد الحوثي عبر منصة إكس الانتقاد للولايات المتحدة وبريطانيا لغاراتهما على أهداف للجماعة في اليمن، ردا على الهجمات الحوثية على سفن بالمنطقة، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وقال الحوثي: "لقد جلبت بريطانيا مع أميركا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية.. الضرر الأكبر على العالم وعلى أوروبا بشكل خاص".