وسط التوترات.. حادث بحري مريب على بعد 45 ميلاً جنوب عدن

على وقع التوترات المتصاعدة والهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر، وقع حادث جديد قبالة اليمن.

فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية.





كما أوضحت أن السلطات تحقق في الحادث، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

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أتى ذلك، بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأميركية أنها دمرت صاروخين حوثيين مضادين للسفن كانا جاهزين للإطلاق واستهداف جنوب البحر الأحمر.

كما جاء بعد يومين على تنفيذ ضربات أميركية بريطانية شاركت فيها أيضاً عشرات الدول الأخرى، ليل الاثنين الماضي، وطالت 8 مواقع حوثية.

33 سفينة

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات، زاعمين أن ضرباتهم هذه تستهدف السفن المتجهة نحو إسرائيل، ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت تلك الهجمات الحوثية المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر الفائت، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع إلى حرب إقليمية.

فيما توعدت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً لعدم وقف هجماته تلك إلا مع توقف الحرب في غزة.

كذلك توعدت فصائل مسلحة عراقية بوقت سابق اليوم بفرض حصار بحري على الموانئ الإسرائيلية، في مؤازرة لهجمات الحوثيين أيضاً.