من هي القيادات الحوثية المشمولة بعقوبات أميركا وبريطانيا؟

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، الخميس، عقوبات على 4 من القيادات البارزة في جماعة الحوثيين، بسبب دعمهم للهجمات الأخيرة التي تنفذها الجماعة ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتأتي هذه العقوبات نتيجة استمرار الجماعة منذ أكتوبر 2023 في إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، مما أدى إلى إصابة العديد من السفن التجارية وإلحاق أضرار جسيمة بها، بالإضافة إلى اختطاف السفينة التجارية "غالاكسي ليدر" أثناء إبحارها في البحر الأحمر، واحتجازها مع طاقمها منذ نوفمبر وحتى الآن.

والقيادات العسكرية لجماعة الحوثيين والمشمولين بالعقوبات، هم:

محمد العاطفي

محمد العاطفي من مواليد عام 1969 في قرية بني عاطف بمحافظة صنعاء، ويشغل منصب "وزير الدفاع" في حكومة جماعة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. وكان قد هدد علناً بأن الحوثيين "سيحولون البحر الأحمر إلى مقبرة"، رداً على أي إجراء محتمل من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عملية "حارس الازدهار"، وهي تحالف من عشر دول منتشرة في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية المدنية من هجمات الجماعة.

محمد فضل عبد النبي

محمد فضل عبد النبي من مواليد عام 1952، ويشغل منصب "قائد القوات البحرية" التابعة للحوثيين. وزار عبد النبي، إلى جانب محمد العاطفي، السفينة "غالاكسي ليدر" التي اختطفتها الجماعة في 19 نوفمبر 2023. وقد هدد النبي علناً بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.

محمد علي القادري

محمد علي القادري من مواليد عام 1970 في محافظة الحديدة، ويشغل منصبي "قائد قوات الدفاع الساحلي" و"مدير الكلية البحرية" التابعة للحوثيين، وهو مكلف بتنفيذ الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر. وهدد القادري علناً بمهاجمة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر باستخدام أسلحة متطورة، وتوسيع حملة الهجوم التي تشنها الجماعة ضد السفن المبحرة على طول الساحل الغربي لليمن بأكمله.

محمد أحمد الطالبي

محمد أحمد الطالبي، المعروف أيضاً بـ"أبو جعفر الطالبي"، من مواليد عام 1983 في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة، ويشغل منصب "مدير المشتريات" لقوات الحوثيين، وهو يقود جهود الجماعة لتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار والمكونات اللازمة لتصنيع أنظمة هذه الأسلحة في اليمن. ومن خلال منصبه، يقوم الطالبي بتنسيق شحنات الأسلحة ويستجيب مباشرة لصانعي القرار الرئيسيين في قوات الجماعة.