جثث 8 صيادين تطفو بالحديدة.. والحوثي يتهم "قوات دولية" بقتلهم

عثر مواطنون من أبناء محافظة الحديدة، غربي اليمن، على جثامين صيادين جرى الإعلان عن فقدانهم قبل أيام بعد خروجهم لمزاولة مهنتهم في صيد الأسماك بمياه البحر الأحمر.

وأكدت مصادر في ميناء الخوخة بمحافظة الحديدة العثور على جثامين ثمانية صيادين من أبناء مديرية الخوخة قتلوا رمياً بالرصاص في البحر الأحمر. ‏

ووفقاً لتلك المصادر التي تعمل في مراكز الإنزال السمكي، فإن الصيادين كانوا في رحلة صيد حيث غادروا سواحل الخوخة في 19 ديسمبر الماضي.

وقالت المصادر، إنه بعد أيام على اختفائهم تم العثور عليهم يوم الخميس الماضي بالقرب من جزر ذو حراب بالبحر الأحمر وعلى أجسادهم آثار طلقات نارية. وقد تم التعرف عليهم من خلال هوياتهم ومقتنياتهم الشخصية.

‏وأضافت أن الحادثة تعد مؤشراً خطيراً حيث تم استهداف الصيادين أثناء رحلات الصيد الاعتيادية في البحر الأحمر في ظل التحشيد العسكري المتواصل بسبب الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد السفن التجارية المارة قبالة السواحل اليمنية.

ورجحت المصادر أن يكون الصيادون تعرضوا لهجوم مسلح من قبل سفينة حربية أو فرق أمنية تقوم بحراسة السفن التجارية، ظناً منهم أن الصيادين مقاتلون تابعون لميليشيا الحوثي يحاولون تنفيذ هجوم على السفن.

بدورها اتهمت جماعة الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، الجمعة، من وصفتها بـ"قوات دولية" بـ"تعمد" قتل 8 صيادين يمنيين في البحر الأحمر أثناء مزاولتهم مهنتهم في المياه الإقليمية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الثروة السمكية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً بأن الصيادين تعرضوا لإطلاق نار متعمد أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد في المياه الإقليمية، متهماً "قوات دولية في البحر الأحمر"، بارتكاب الجريمة التي أدت إلى مقتل 8 صيادين من أبناء مديرية الخوخة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية واستجلاب قوات أجنبية عسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن، الأمر الذي جعل الصيادين محل استهداف واشتباه لدى القوات العسكرية وجعل حياتهم مهددة بالمخاطر.

‏وبحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري، فإن أسماء الصيادين الذين عثر عليهم هم: ‏إبراهيم علي محنش وزكريا محمد داوود منصوب وقاسم حمادي وابراهيم عبده سالم بو وحمزة عبد الحفيظ وأنور فتيني حطاب وماجد علي سالم بهيدر وأحمد علي شايف.

وخلال الأشهر الماضية فقد العديد من الصيادين اليمنيين حياتهم في البحر الأحمر، وزادت الخطورة عليهم مع التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية منذ أسابيع.