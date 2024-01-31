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TOPSHOT - Members of the Yemeni Coast Guard affiliated with the Houthi group patrol the sea as demonstrators march through the Red Sea port city of Hodeida in solidarity with the people of Gaza on January 4 2024 ami
قارب حوثي في البحر الأحمر (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الحوثي يطلق صاروخا باتجاه البحر الأحمر.. ولا أضرار أو إصابات

الميليشيا أكدت الثلاثاء استعدادها "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا

العربية.نت
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أعلن الجيش الأميركي فجر الأربعاء أن الحوثيون أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.

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وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي: "في 30 يناير، في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

والثلاثاء كان المتحدث باسم الحوثيين، محمد العاطفي، قد أكد استعداد الميليشيا "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون بتهديد الملاحة الدولية بشن هجمات على سفن تبحر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

رداً على ذلك، شنت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية ضربات على أهداف للحوثيين في عدة مدن يمنية، منها صنعاء والحديدة.

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