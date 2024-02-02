الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

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قال الجيش الإسرائيلي إن منظومته للدفاع الصاروخي (أرو) نجحت في اعتراض صاروخ سطح-سطح أُطلق على إسرائيل في منطقة البحر الأحمر، اليوم الجمعة.
ولم يقدم البيان العسكري تفاصيل عن مصدر الإطلاق.
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لكن مراسل العربية أفاد بأن الصاروخ أطلق من اليمن.
وتطلق جماعة الحوثي طائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.
وكان الحوثيون أعلنوا أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل رداً على الحرب الدائرة في غزة.
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