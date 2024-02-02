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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخا أطلق من قطاع غزة #العربية

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

دبي - العربية.نت
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قال الجيش الإسرائيلي إن منظومته للدفاع الصاروخي (أرو) نجحت في اعتراض صاروخ سطح-سطح أُطلق على إسرائيل في منطقة البحر الأحمر، اليوم الجمعة.

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ولم يقدم البيان العسكري تفاصيل عن مصدر الإطلاق.

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لكن مراسل العربية أفاد بأن الصاروخ أطلق من اليمن.

وتطلق جماعة الحوثي طائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان الحوثيون أعلنوا أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل رداً على الحرب الدائرة في غزة.

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