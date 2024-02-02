7 غارات جديدة في اليمن.. والحوثي يتهم أميركا وبريطانيا

بعد خطاب ناري لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وجه فيه الانتقادات إلى كل من أميركا وبريطانيا، أفادت الجماعة اليمينة بوقوع 7 غارات على محافظة حجة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، أن قصفاً أميركياًـ بريطانياً استهدف بسبع غارات مديرية عبس في حجة شمال غربي اليمن.

كما أضافت أن الغارات طالت منطقة الجر بمديرية عبس.

"مستمرون في الهجمات"

وكان زعيم الحوثيين اتهم أمس كلا من لندن وواشنطن بالفشل في مهمتيهما بالبحر الأحمر، في إشارة إلى وقف هجمات الجماعة على سفن الشحن في هذا الممر المهم دولياً. واعتبر أن أبرز دليل على هذا "الفشل محاولة أميركا طلب مساعدة الصين لوقف الهجمات"، حسب قوله.

كما كرر عزم أنصاره واستمرارهم في استهداف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل، فضلا عن السفن البريطانية أو الأميركية التي تضرب مواقع الجماعة في اليمن، حسب زعمه.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة، شنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ على سفن الشحن في هذا الممر الملاحي الحيوي.

فيما تسببت تلك الهجمات في اضطرابات بالشحن الدولي، وأدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات.

كما أثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، إقليمياً.

ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن عدة ضربات على أهداف حوثية، كما أعادت واشنطن إدراج الحوثيين على قائمة "الجماعات الإرهابية".

كذلك أعلنت في ديسبمر الماضي إنشاء حلف دولي تحت مسمى "حارس الازدهار" من أجل حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، انضمت إليه عشرات الدول الأوروبية.