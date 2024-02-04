قبل إطلاقه.. القوات الأميركية تدمر صاروخ كروز مضاداً للسفن في اليمن

بعد ساعات من شن سلسلة من الضربات الجوية الأميركية البريطانية على مواقع حوثية باليمن، قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأحد، إن قواتها قصفت صاروخ كروز للحوثيين كان معدا لإطلاقه على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس": "قواتنا رصدت صاروخ كروز في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن ووجدت أنه يمثل تهديدا للسفن الأميركية والتجارية في المنطقة".

وقالت إن "هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

USCENTCOM Destroys an Anti-Ship Cruise Missile in Yemen



On Feb. 4, at approximately 4 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi anti-ship cruise missile prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/zf29DbuioL — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 4, 2024

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك شن ضربات جوية على 36 هدفا لجماعة الحوثي في مواقع تسيطر عليها باليمن ردا على استمرار هجماتها على الملاحة التجارية الدولية إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن الضربات التي شنتها قوات البلدين أمس السبت تهدف لخفض التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.

وقال إن الجولة الإضافية من الغارات "متناسبة وضرورية" وشملت 13 موقعا للجماعة المسلحة.

وتابع البيان: "نجدد التحذير لقيادات الحوثيين بأننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحرية تدفق التجارة في واحد من أهم الممرات المائية على مستوى العالم في مواجهة استمرار التهديدات"، مشيرا إلى أنها تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا.

وأوضح أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة وأنظمة صاروخية ومنصات إطلاق ورادارات.

وأصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانا أكدت فيه تنفيذ الضربات مع القوات البريطانية على أهداف للحوثيين باليمن ردا على "أنشطتهم المزعزعة للاستقرار بالمنطقة".

وأضاف البيان أن الأهداف التي تم قصفها شملت مراكز للقيادة والتحكم وأنظمة صاروخية ومواقع تخزين وتشغيل طائرات مسيرة ورادارات وطائرات هليكوبتر.