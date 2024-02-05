أحمد بن مبارك رئيساً لوزراء اليمن بدلاً من معين عبد الملك
عين رئيس الوزراء المقال معين عبدالملك مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي
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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مساء الاثنين، قرارا بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيسا للوزراء بدلا من الدكتور معين عبدالملك.
وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (56) لسنة 2024م، بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء.
وقضت المادة الثانية من القرار باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم.
كما عين رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس الوزراء المقال معين عبدالملك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قرارا بتعيين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء.
وذكر عبر تويتر أن القرار شمل ثلاث مواد، وهي تعيين بن مبارك، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
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