اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو
الشرق الأوسط

فيديو يوثق مشاركة مدمرتين أميركيتين في قصف مواقع حوثية

القيادة المركزية الأميركية لم تحدد تاريخ عمليات الإطلاق

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

نشرت القيادة المركزية الأميركية فجر اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق مشاركة مدمرتين لقواتها البحرية في البحر الأحمر، شاركتا بالضربات الأخيرة التي استهدفت الحوثيين.

وقالت إن الفيديو "لعمليات الإطلاق من حاملات الطائرات "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس كارني" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" لدعم الضربات على أهداف الحوثيين.

ولم تحدد القيادة المركزية الأميركية، تاريخ عمليات الإطلاق، هل في الضربات التي استهدفت الحوثيين، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أم الضربات التي نفذتها فجر اليوم الاثنين، فبحسب الإعلام الحوثي فإن 12 غارة أميركية بريطانية استهدفت مواقع للجماعة بمحافظتي الحديدة وصعدة.

قبل إطلاقه.. القوات الأميركية تدمر صاروخ كروز مضاداً للسفن في اليمن اليمن اليمن والحوثي قبل إطلاقه.. القوات الأميركية تدمر صاروخ كروز مضاداً للسفن في اليمن

وقال الإعلام الحوثي، إن 8 غارات استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط