فيديو يوثق مشاركة مدمرتين أميركيتين في قصف مواقع حوثية
القيادة المركزية الأميركية لم تحدد تاريخ عمليات الإطلاق
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نشرت القيادة المركزية الأميركية فجر اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوثق مشاركة مدمرتين لقواتها البحرية في البحر الأحمر، شاركتا بالضربات الأخيرة التي استهدفت الحوثيين.
Video of launches from USS GRAVELY, USS CARNEY, and USS DWIGHT D. EISENHOWER supporting strikes on Iranian-backed Houthi targets pic.twitter.com/EMSkDANoeF— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 4, 2024
وقالت إن الفيديو "لعمليات الإطلاق من حاملات الطائرات "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس كارني" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" لدعم الضربات على أهداف الحوثيين.
ولم تحدد القيادة المركزية الأميركية، تاريخ عمليات الإطلاق، هل في الضربات التي استهدفت الحوثيين، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أم الضربات التي نفذتها فجر اليوم الاثنين، فبحسب الإعلام الحوثي فإن 12 غارة أميركية بريطانية استهدفت مواقع للجماعة بمحافظتي الحديدة وصعدة.
وقال الإعلام الحوثي، إن 8 غارات استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
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