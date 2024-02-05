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المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

ليندركينغ يبدأ جولة خليجية لبحث هجمات الحوثيين وتأمين السلام في اليمن

المبعوث الأميركي سيسافر هذا الأسبوع إلى الخليج لمناقشة الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، والخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها من أجل التهدئة ومنع نشوب صراع إقليمي

 العربية.نت - أوسان سالم 
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يبدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، جولة خليجية جديدة لبحث وقف هجمات الحوثيين على طرق الملاحة الدولية، وتأثيراتها على جهود السلام في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لمتحدثها الرسمي، إن المبعوث ليندركينغ سيسافر هذا الأسبوع إلى الخليج، لمناقشة الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية، والخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها من أجل التهدئة ومنع نشوب صراع إقليمي.

وأضاف المتحدث أن المبعوث سيلتقي عدداً من شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، ويبحث معهم السبل الكفيلة بوقف هجمات جماعة الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، والتي تقوض حرية الملاحة في البحر الأحمر والتقدم المحرز في عملية السلام في اليمن.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية في بيانه، أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من أجل تجديد التركيز على تأمين سلام دائم في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم كافة الجهود في هذا الجانب، والتخفيف من الأزمات الإنسانية والاقتصادية المعقدة التي تلحق الضرر باليمنيين.

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