الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 6 صواريخ على سفينتين

في استمرار للمشهد المتوتر بالبحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية المتكررة على سفن التجارة، كشف الجيش الأميركي تفاصيل جديدة عن أحدث تلك الهجمات.

وأوضحت القيادة الأميركية المركزية اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت أمس ستة صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفة أن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

Iranian-Backed Houthi Terrorists conduct Multiple Anti-Ship Ballistic Missile Attacks in the Southern Red Sea and Gulf of Aden:



On Feb. 6, from approximately 1:45 a.m. to 4:30 p.m. (Arabian Standard Time) Iranian-backed Houthi militants fired six anti-ship ballistic missiles… pic.twitter.com/lrffP3vZb8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024

وفي التفاصيل، ذكرت القيادة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" أن "المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

ناقلة يونانية

كما أشارت إلى أن ثلاثة من الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية حاولت صباح أمس ضرب MV Star Nasia، وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من اليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أثناء عبورها خليج عدن. بعدها أبلغت السفينة عن انفجار بالقرب منها (في إشارة إلى سقوط أحد الصواريخ الثلاثة)، ما تسبب في أضرار طفيفة دون أن تقع إصابات.

ثم سقط لاحقا صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير.

كذلك اعترضت السفينة يو إس إس لابو (DDG 58)، التي تعمل بالقرب من سفينة MV Star Nasia، مساء أمس، صاروخا باليستيا ثالثا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون إلا أن السفينة استمرت في الإبحار نحو وجهتها.

سفينة بريطانية

أما الصواريخ الباليستية الثلاثة الباقية، فرجحت القيادة أنها كانت تنوي استهداف سفينة MV Morning Tide، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر.

كما أكدت أن الصواريخ سقطت في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير ودون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

علماً أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع كان أعلن، أمس الثلاثاء، أن سفينة ستار ناسيا التي استهدفتها الجماعة أميركية، مؤكداً أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة"، حسب زعمه.

عشرات الهجمات

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

كما أكدوا أن ضرباتهم ستستمر دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

في المقابل، شنت القوات الأميركية والبريطانية عدة غارات مستهدفة مواقع تابعة للجماعة في اليمن.

كما نفّذ الجيش الأميركي وحده مرارا ضربات على صواريخ يقال إنها كانت معدة للإطلاق، فضلا عن مخازن أسلحة ومسيّرات.

وإثر تلك الضربات الغربية، أعلن الحوثيون البدء في استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، مهددين بأن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة لهم".