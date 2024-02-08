واشنطن: استهدفنا صاروخي كروز مضادين للسفن للحوثيين

أفاد بيان، اليوم الخميس، بأن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربتين دفاعا عن النفس أمس، استهدفتا صاروخي كروز مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق على سفينتين في البحر الأحمر.

وأضاف البيان "في وقت لاحق من ذلك اليوم، في الساعة 11:30 مساء (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ثانية استهدفت صاروخ كروز هجوميا بريا للحوثيين كان جاهزا للإطلاق".

يأتي هذا بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الخميس، إن 3 غارات أميركية بريطانية ضربت منطقة رأس عيسى في الحديدة.

وكانت وسائل إعلام حوثيية، قد أفادت أمس عن ضربات أميركية وبريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ أيًا من واشنطن ولندن لم يؤكد شنّ غارات جديدة.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة للحوثيين في منشور على منصّة "إكس": "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" في محافظة الحديدة.

وأفاد موظّف في مصنع للسكر في الصليف ويُدعى علاء، لوكالة فرانس برس عن سماع دوي ضربتين.

لكنّ الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعلنا حتى الساعة شنّ ضربات جديدة على اليمن.

ومنذ 19 نوفمبر، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويدعون أن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

ولمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

واستهدف الحوثيون السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".

وفي استمرار للمشهد المتوتر بالبحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية المتكررة على سفن التجارة، كشف الجيش الأميركي تفاصيل جديدة عن أحدث تلك الهجمات.

وأوضحت القيادة الأميركية المركزية، الأربعاء، أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت ستة صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفة أن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وفي التفاصيل، ذكرت القيادة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" أن "المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

ناقلة يونانية

كما أشارت إلى أن ثلاثة من الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية حاولت ضرب MV Star Nasia، وهي ناقلة بضائع مملوكة ومدارة من اليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أثناء عبورها خليج عدن. بعدها أبلغت السفينة عن انفجار بالقرب منها (في إشارة إلى سقوط أحد الصواريخ الثلاثة)، ما تسبب في أضرار طفيفة دون أن تقع إصابات.

ثم سقط لاحقا صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير.

كذلك اعترضت السفينة يو إس إس لابو (DDG 58)، التي تعمل بالقرب من سفينة MV Star Nasia، صاروخا باليستيا ثالثا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون إلا أن السفينة استمرت في الإبحار نحو وجهتها.

سفينة بريطانية

أما الصواريخ الباليستية الثلاثة الباقية، فرجحت القيادة أنها كانت تنوي استهداف سفينة MV Morning Tide، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر.

كما أكدت أن الصواريخ سقطت في المياه القريبة من السفينة دون أي تأثير ودون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

علماً أن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع كان أعلن، الثلاثاء، أن سفينة ستار ناسيا التي استهدفتها الجماعة أميركية، مؤكداً أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة"، حسب زعمه.