وفاة مشجع يمني في مدرجات الملعب أثناء مباراة بصنعاء
الشاب أحمد، في الثلاثين من عمره ويعمل مهندس مولدات كهربائية
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توفي أحد المشجعين اليمنيين على مدرجات ملعب نادي الوحدة بالعاصمة صنعاء، خلال المباراة التي جمعت صاحب الأرض مع تضامن حضرموت لحساب إياب نصف نهائي الدوري اليمني للعام الجاري.
وقالت مصادر إعلامية إن المشجع الشاب أحمد، في الثلاثين من عمره ويعمل مهندس مولدات كهربائية، توفي بصمت وهو يجلس على مقعده بالمدرجات، أثناء سير مباراة وحدة صنعاء وتضامن حضرموت، مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري.
وأضافت المصادر أن أحداً لم ينتبه لوفاته سوى الشخص الذي كان يجلس بجواره في الملعب، وهو ياسين السروري، شقيق اللاعب الدولي السابق أنور السروري، والذي سارع لاستدعاء أطباء لإنقاذه.
وأشارت إلى أن الأطباء عندما وصلوا وقاموا بفحص أحمد، تبين لهم أن نبضه توقف تماماً، ليتم نقله إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاته.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز تضامن حضرموت على وحدة صنعاء بضربات الترجيح (2:4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله، ليتأهل التضامن لمواجهة أهلي صنعاء في نهائي الدوري اليمني للموسم الجاري، والمقرر يوم الأحد القادم.
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