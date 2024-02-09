واشنطن.. تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الجمعة، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل.

وقال السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، في بيان مقتضب على صفحة السفارة في منصة إكس، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري.

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وأكد السفير الأميركي، أنه يمكن إعادة النظر في القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إعادة تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية عالمية، في 17 من الشهر الماضي، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر وتهديدها للملاحة الدولية، وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من قيام إدارة الرئيس جو بايدن بإزالتهم من هذا التصنيف الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.