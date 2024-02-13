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A fighter jet is launched from the U.S. Navy aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower during a strike against what the U.S. military describe as Houthi military targets in Yemen, February 3, 2024. U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jorge LeBaron/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
مقاتلة أميركية قصفت الحوثيين سابقاً
اليمن والحوثي

قصف أميركي بريطاني يستهدف الحوثيين في محافظة الحديدة

المتحدث باسم الحوثيين قال أمس إن الجماعة استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ

العربية.نت
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ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن هجوماً أميركياً بريطانياً استهدف مواقع بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بغرب اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مصادر: إيران تهرّب أسلحة للحوثيين وواشنطن لا تكشف عن بعضها أميركا اليمن والحوثي مصادر: إيران تهرّب أسلحة للحوثيين وواشنطن لا تكشف عن بعضها

يأتي ذلك بعدما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس الاثنين، إن الجماعة استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ.

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من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال. وذكرت القيادة الأميركية أن السفينة (ستار آيريس) المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، والتي تزعم أن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

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