قصف أميركي بريطاني يستهدف الحوثيين في محافظة الحديدة
المتحدث باسم الحوثيين قال أمس إن الجماعة استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ
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ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الثلاثاء، أن هجوماً أميركياً بريطانياً استهدف مواقع بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بغرب اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعدما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس الاثنين، إن الجماعة استهدفت سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ.
من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال. وذكرت القيادة الأميركية أن السفينة (ستار آيريس) المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، والتي تزعم أن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
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