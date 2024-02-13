اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
تعبيرية
اليمن والحوثي

واشنطن: الحوثي أطلق صاروخين على سفينة بباب المندب كانت متجهة لإيران

السفينة "ستار آيريس" المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران وتحمل ذرة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر في وقت سابق أمس.

وذكرت القيادة الأميركية بحسابها على منصة إكس أن السفينة "ستار آيريس" المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران وتحمل ذرة.

كما أضافت القيادة المركزية أن "السفينة أبلغت بوقوع أضرار طفيفة لكن لا إصابات بين طاقمها، وواصلت إبحارها نحو وجهتها".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد قال في بيان إن الهجوم أتى "تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على الضربات الأميركية البريطانية في اليمن.

كما أشار إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة"، علماً أن السفينة نفت وقوع أي إصابات. وكرر التأكيد على أن الجماعةستواصل هجماتها وتمنع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الحرب في غزة.

أكثر من 33 هجوماً

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون أكثر من 33 هجوماً على سفن تجارية في البحر الأحمر، بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

وأجبرت الهجمات عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا، فيما تنفذ طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق باليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط