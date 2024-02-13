واشنطن: الحوثي أطلق صاروخين على سفينة بباب المندب كانت متجهة لإيران

أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء أن الحوثيين أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرتهم في اليمن على سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال في البحر الأحمر في وقت سابق أمس.

Houthi Attack in Bab al-Mandeb



On Feb. 12 from 3:30 to 3:45 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired two missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Bab al-Mandeb. Both missiles were launched toward MV Star Iris, a Greek-owned, Marshall… pic.twitter.com/vfihRaw0rr — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 13, 2024

وذكرت القيادة الأميركية بحسابها على منصة إكس أن السفينة "ستار آيريس" المملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران وتحمل ذرة.

كما أضافت القيادة المركزية أن "السفينة أبلغت بوقوع أضرار طفيفة لكن لا إصابات بين طاقمها، وواصلت إبحارها نحو وجهتها".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد قال في بيان إن الهجوم أتى "تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على الضربات الأميركية البريطانية في اليمن.

كما أشار إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة"، علماً أن السفينة نفت وقوع أي إصابات. وكرر التأكيد على أن الجماعةستواصل هجماتها وتمنع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الحرب في غزة.

The vessel was openly heading to *drumroll*......IRAN. https://t.co/8qsOWo73Je — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) February 12, 2024

أكثر من 33 هجوماً

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون أكثر من 33 هجوماً على سفن تجارية في البحر الأحمر، بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

وأجبرت الهجمات عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا، فيما تنفذ طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق باليمن.