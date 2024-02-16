الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية شرق عدن

أعلن الحوثيون في اليمن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، بعد ساعات من تأكيد وكالتين للأمن البحري وقوع انفجار قرب سفينة في منطقة البحر الأحمر، ضمن سلسلة من الحوادث التي تؤثر على الشحن البحري.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً بريطانية (LYCAVITOS) أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن، وكانتْ عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ".

أتى تبني المتمردين اليمنيين بعد تأكيد وكالتي أمن بحري وقوع هجوم شرق مدينة عدن بجنوب اليمن.

قذيفة متفجرة

وأفادت وكالة "العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة" أن سفينة بلّغت الخميس عن وقوع "انفجار على مسافة قريبة منها"، مضيفة أن السفينة تواصل ابحارها إلى مقصدها.

بدورها قالت شركة أمبري للأمن البحري إن "ناقلة بضائع استُهدفت بقذيفة متفجرة أثناء عبورها" شرق عدن.

وأكدت أن "القذيفة انفجرت... قبالة السفينة لكنها لم تصب السفينة" مضيفة أن الهجوم تسبب فقط في "أضرار طفيفة بسبب شظايا طالت أنبوب مولد يعمل بالديزل ما أدى إلى تسرب الديزل".

هجمات على سفن تجارية

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها مؤكدين أنها تأتي دعما لغزة.

لمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 كانون الثاني/يناير.وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".



