العليمي: الهجمات على البحر الأحمر بدأت قبل الحرب في غزة

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أن الهجمات على سفن البحر الأحمر بدأت قبل الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "استثمار الحوثيين للحرب غير أخلاقي".

كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، إنه يجب ردع إيران عن نقل الأسلحة للحوثيين وتجفيف منابعهم المالية بهدف القضاء عليهم.

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كذلك قال إن القضاء على قدرات الحوثيين يتطلب دعما للحكومة الشرعية اليمنية للسيطرة على مناطق الميليشيات، مضيفاً أن الضربات العسكرية لن تقضي وحدها على قدرات الحوثيين العسكرية.

إلى ذلك، بين العليمي أن المشكلة الحقيقية هي في إيران التي تعتمد مشروعا تخريبيا في المنطقة.

وقال إن إيران ضد السلام في اليمن وفي المنطقة بشكل عام.

"سيضاعف المشكلة"

فيما بين الرئيس اليمني أن ترضية الحوثيين مقابل وقف الاعتداءات على الملاحة لن يجدي وسيضاعف المشكلة، بحسب تعبيره.

وتابع "اليمنيون لن يتضرروا من إعادة تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أن الحوثيين يهربون من عملية السلام ويخلقون الأعذار.

كما قال "الهجمات على الملاحة الدولية هروب من عملية السلام".

صواريخ ومسيرات

يشار إلى أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.