ترامب: كل قنبلة أميركية تسقط على اليمن تكلف مليون دولار

أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، إلى أن كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار.

وقال ترامب متحدثاً إلى أنصاره في ولاية ميشيغان: "نحن نقصف اليمن.. كل قنبلة تكلف مليون دولار.. لكن الشيء الأهم هو أنكم تقتلون الكثير من الناس".

هذا وبعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن الحوثيون أنهم سيشنون ضربات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى انتهاء العملية في القطاع.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع حوثية باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، بعدما تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات يقول الحوثيون إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الضربات على اليمن نفذت رداً على هجمات الحوثيين غير المسبوقة في البحر الأحمر وهي دفاعية.

وتؤكد جماعة الحوثي أنها سوف تستمر في ضرباتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية لحين وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن أربعة صواريخ أُطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على البحر الأحمر، منها ثلاثة على الأقل أُطلقت باتجاه السفينة التجارية "بولوكس".

Feb. 16 Summary of Red Sea activities



From p.m. (Sanaa time), Feb. 16, to 1 a.m., Feb 17, four anti-ship ballistic missiles launched from Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen into the Red Sea. It is assessed that at least three of the missiles were launched towards… pic.twitter.com/nvOgaSNLyk — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 17, 2024

وأضافت القيادة في بيان أن السفينة "بولوكس" ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في السفينة أو أي سفن أخرى في المنطقة.

كما أوضحت أنها "نفذت ضربتين بنجاح ضمن إجراءات الدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وزورق مسير في مناطق سيطرة الحوثيين".

من جهته، أعلن متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي، السبت، استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ. وأفاد المتحدث في بيان أن قوات الحوثيين "نفذت عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية بولوكس في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة" مشيرا إلى تحقيق "إصابة دقيقة ومباشرة".

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.